Lumentum Holdings Aktie

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WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097

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Lohnende Lumentum-Investition? 10.08.2026 16:03:46

S&P 500-Titel Lumentum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lumentum von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Lumentum-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 10.08.2023 wurde die Lumentum-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Lumentum-Papier an diesem Tag bei 49,91 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Lumentum-Aktie investierten, hätten nun 2,004 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 890,17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 783,55 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 1 683,55 Prozent.

Insgesamt war Lumentum zuletzt 69,21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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