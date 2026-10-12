S&P 500-Titel Lumentum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lumentum von vor 5 Jahren verdient

Das Lumentum-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Lumentum-Papier bei 84,62 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Lumentum-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,182 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 303,89 USD, da sich der Wert einer Lumentum-Aktie am 09.10.2026 auf 1 103,36 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 1 203,89 Prozent gleich.

Der Marktwert von Lumentum betrug jüngst 99,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at