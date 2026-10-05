Lyondellbasell Industries Aktie

Lyondellbasell Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CWRM / ISIN: NL0009434992

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Lukrative Lyondellbasell Industries-Anlage? 05.10.2026 10:03:43

S&P 500-Titel Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lyondellbasell Industries von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Lyondellbasell Industries eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Lyondellbasell Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 49,47 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Lyondellbasell Industries-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 202,143 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Lyondellbasell Industries-Papiers auf 58,58 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 841,52 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,42 Prozent vermehrt.

Lyondellbasell Industries wurde am Markt mit 18,97 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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