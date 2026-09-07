Lyondellbasell Industries Aktie
WKN DE: A1CWRM / ISIN: NL0009434992
|Lyondellbasell Industries-Investment
|
07.09.2026 10:04:00
S&P 500-Titel Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lyondellbasell Industries von vor einem Jahr eingefahren
Die Lyondellbasell Industries-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Lyondellbasell Industries-Aktie bei 55,08 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Lyondellbasell Industries-Aktie investiert hat, hat nun 18,155 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.09.2026 1 153,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 63,52 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15,32 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Lyondellbasell Industries belief sich jüngst auf 20,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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