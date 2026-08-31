Lyondellbasell Industries Aktie
WKN DE: A1CWRM / ISIN: NL0009434992
|Lyondellbasell Industries-Investition im Blick
|
31.08.2026 10:03:47
S&P 500-Titel Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lyondellbasell Industries-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurde die Lyondellbasell Industries-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Lyondellbasell Industries-Anteile betrug an diesem Tag 78,89 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,268 Lyondellbasell Industries-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 80,71 USD, da sich der Wert eines Lyondellbasell Industries-Anteils am 28.08.2026 auf 63,67 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -19,29 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Lyondellbasell Industries belief sich zuletzt auf 20,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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