S&P 500-Titel Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lyondellbasell Industries-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Lyondellbasell Industries-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurde die Lyondellbasell Industries-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Lyondellbasell Industries-Anteile betrug an diesem Tag 78,89 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,268 Lyondellbasell Industries-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 80,71 USD, da sich der Wert eines Lyondellbasell Industries-Anteils am 28.08.2026 auf 63,67 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -19,29 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Lyondellbasell Industries belief sich zuletzt auf 20,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at