Lyondellbasell Industries Aktie
WKN DE: A1CWRM / ISIN: NL0009434992
|Lyondellbasell Industries-Investition
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17.08.2026 10:04:12
S&P 500-Titel Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lyondellbasell Industries von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Lyondellbasell Industries-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Lyondellbasell Industries-Papier an diesem Tag bei 96,94 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Lyondellbasell Industries-Aktie investierten, hätten nun 10,316 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Lyondellbasell Industries-Aktie auf 63,76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 657,73 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 657,73 USD, was einer negativen Performance von 34,23 Prozent entspricht.
Lyondellbasell Industries war somit zuletzt am Markt 20,63 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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