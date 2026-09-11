S&P 500-Titel M&T Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein M&T Bank-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in M&T Bank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das M&T Bank-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 197,83 USD. Bei einem M&T Bank-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,505 M&T Bank-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (239,02 USD), wäre die Investition nun 120,82 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20,82 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von M&T Bank belief sich jüngst auf 34,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at