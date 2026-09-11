M&T Bank Aktie
WKN: 863582 / ISIN: US55261F1049
|M&T Bank-Investment im Blick
|
11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Titel M&T Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein M&T Bank-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das M&T Bank-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 197,83 USD. Bei einem M&T Bank-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,505 M&T Bank-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (239,02 USD), wäre die Investition nun 120,82 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20,82 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von M&T Bank belief sich jüngst auf 34,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu M&T Bank Corp.
Analysen zu M&T Bank Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|M&T Bank Corp.
|206,40
|0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.