M&T Bank Aktie
WKN: 863582 / ISIN: US55261F1049
|Frühe Anlage
|
20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Titel M&T Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine M&T Bank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades M&T Bank-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren M&T Bank-Anteile 157,37 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in M&T Bank-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,354 M&T Bank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 339,33 USD, da sich der Wert eines M&T Bank-Papiers am 19.11.2026 auf 210,77 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 33,93 Prozent.
Der M&T Bank-Wert an der Börse wurde auf 30,70 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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