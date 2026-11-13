M&T Bank Aktie
WKN: 863582 / ISIN: US55261F1049
|Frühes Investment
|
13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Titel M&T Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in M&T Bank von vor 3 Jahren abgeworfen
Die M&T Bank-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die M&T Bank-Aktie bei 116,86 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,856 M&T Bank-Aktien im Depot. Die gehaltenen M&T Bank-Anteile wären am 12.11.2026 188,07 USD wert, da der Schlussstand 219,78 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 88,07 Prozent.
Der Börsenwert von M&T Bank belief sich zuletzt auf 31,57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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