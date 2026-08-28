S&P 500-Titel M&T Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem M&T Bank-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen M&T Bank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das M&T Bank-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 142,18 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die M&T Bank-Aktie investiert hat, hat nun 7,033 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 238,68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 678,72 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 67,87 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von M&T Bank belief sich zuletzt auf 34,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at