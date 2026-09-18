S&P 500-Titel M&T Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in M&T Bank von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in M&T Bank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die M&T Bank-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das M&T Bank-Papier bei 126,69 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,893 M&T Bank-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen M&T Bank-Aktien wären am 17.09.2026 1 786,72 USD wert, da der Schlussstand 226,36 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 78,67 Prozent.

Der M&T Bank-Wert an der Börse wurde auf 32,57 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at