S&P 500-Titel M&T Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in M&T Bank von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in M&T Bank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die M&T Bank-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen M&T Bank-Anteile an diesem Tag bei 193,95 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die M&T Bank-Aktie investierten, hätten nun 51,560 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 13.08.2026 13 057,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 253,25 USD belief. Damit wäre die Investition 30,57 Prozent mehr wert.

Am Markt war M&T Bank jüngst 36,73 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at