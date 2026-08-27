Marathon Petroleum Corporation Aktie

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WKN DE: A1JEXK / ISIN: US56585A1025

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Rentable Marathon Petroleum-Anlage? 27.08.2026 16:03:34

S&P 500-Titel Marathon Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marathon Petroleum von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Marathon Petroleum gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Marathon Petroleum-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Marathon Petroleum-Anteile bei 60,02 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 16,661 Marathon Petroleum-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 26.08.2026 auf 362,27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 035,82 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 503,58 Prozent erhöht.

Marathon Petroleum wurde jüngst mit einem Börsenwert von 99,66 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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