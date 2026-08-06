Marathon Petroleum Corporation Aktie
WKN DE: A1JEXK / ISIN: US56585A1025
|Performance unter der Lupe
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06.08.2026 16:03:54
S&P 500-Titel Marathon Petroleum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marathon Petroleum von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Marathon Petroleum-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Marathon Petroleum-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 41,91 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Marathon Petroleum-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,861 Marathon Petroleum-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 104,51 USD, da sich der Wert einer Marathon Petroleum-Aktie am 05.08.2026 auf 297,75 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 610,45 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Marathon Petroleum betrug jüngst 91,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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