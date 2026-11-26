Marathon Petroleum Corporation Aktie
WKN DE: A1JEXK / ISIN: US56585A1025
|Marathon Petroleum-Investition
|
26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Titel Marathon Petroleum-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marathon Petroleum-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Marathon Petroleum-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 48,20 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Marathon Petroleum-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 207,469 Marathon Petroleum-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (346,27 USD), wäre das Investment nun 71 840,25 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 618,40 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Marathon Petroleum eine Marktkapitalisierung von 96,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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