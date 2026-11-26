Investoren, die vor Jahren in Marathon Petroleum-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Marathon Petroleum-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 48,20 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Marathon Petroleum-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 207,469 Marathon Petroleum-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (346,27 USD), wäre das Investment nun 71 840,25 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 618,40 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Marathon Petroleum eine Marktkapitalisierung von 96,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at