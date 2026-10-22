Marathon Petroleum Corporation Aktie

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WKN DE: A1JEXK / ISIN: US56585A1025

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Lohnender Marathon Petroleum-Einstieg? 22.10.2026 16:03:46

S&P 500-Titel Marathon Petroleum-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marathon Petroleum-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Marathon Petroleum gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Marathon Petroleum-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 67,52 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Marathon Petroleum-Aktie investiert hat, hat nun 1,481 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Marathon Petroleum-Anteile wären am 21.10.2026 693,10 USD wert, da der Schlussstand 467,98 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 593,10 Prozent.

Der Marktwert von Marathon Petroleum betrug jüngst 132,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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