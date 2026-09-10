Marathon Petroleum Corporation Aktie
WKN DE: A1JEXK / ISIN: US56585A1025
|Rentable Marathon Petroleum-Investition?
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10.09.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Marathon Petroleum-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marathon Petroleum-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Marathon Petroleum-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 181,69 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,550 Marathon Petroleum-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 09.09.2026 219,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 399,44 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 219,85 USD, was einer positiven Performance von 119,85 Prozent entspricht.
Marathon Petroleum markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 111,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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