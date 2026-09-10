S&P 500-Titel Marathon Petroleum-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marathon Petroleum-Investment von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Marathon Petroleum-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Marathon Petroleum-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 181,69 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,550 Marathon Petroleum-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 09.09.2026 219,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 399,44 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 219,85 USD, was einer positiven Performance von 119,85 Prozent entspricht.

Marathon Petroleum markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 111,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at