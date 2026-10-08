S&P 500-Titel Marathon Petroleum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marathon Petroleum von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Marathon Petroleum-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Marathon Petroleum-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 188,71 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,299 Marathon Petroleum-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 343,60 USD, da sich der Wert eines Marathon Petroleum-Papiers am 07.10.2026 auf 442,26 USD belief. Mit einer Performance von +134,36 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Marathon Petroleum wurde jüngst mit einem Börsenwert von 121,34 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at