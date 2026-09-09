Marriott Aktie
WKN: 913070 / ISIN: US5719032022
|Marriott-Anlage unter der Lupe
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09.09.2026 16:04:00
S&P 500-Titel Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marriott von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 09.09.2016 wurden Marriott-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 67,16 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 148,898 Marriott-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Marriott-Papiere wären am 08.09.2026 48 956,22 USD wert, da der Schlussstand 328,79 USD betrug. Mit einer Performance von +389,56 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Marriott eine Börsenbewertung in Höhe von 87,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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