Marriott Aktie
WKN: 913070 / ISIN: US5719032022
|Marriott-Performance
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04.11.2026 16:03:36
S&P 500-Titel Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marriott-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Marriott-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Marriott-Anteile betrug an diesem Tag 69,61 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Marriott-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,366 Marriott-Aktien. Die gehaltenen Marriott-Aktien wären am 03.11.2026 5 981,61 USD wert, da der Schlussstand 416,38 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 498,16 Prozent vermehrt.
Marriott war somit zuletzt am Markt 108,63 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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