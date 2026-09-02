S&P 500-Titel Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Marriott von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Marriott-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 02.09.2021 wurde das Marriott-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Marriott-Aktie bei 135,40 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 7,386 Marriott-Aktien im Depot. Die gehaltenen Marriott-Papiere wären am 01.09.2026 2 470,83 USD wert, da der Schlussstand 334,55 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 147,08 Prozent.

Marriott erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 89,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at