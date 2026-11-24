So viel hätten Anleger mit einem frühen Marsh McLennan Cos-Investment verdienen können.

Am 23.11.2016 wurde das Marsh McLennan Cos-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 69,46 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 143,968 Marsh McLennan Cos-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Marsh McLennan Cos-Aktie auf 207,10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29 815,72 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 198,16 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Marsh McLennan Cos eine Börsenbewertung in Höhe von 98,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at