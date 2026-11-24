Marsh & McLennan Cos Aktie
WKN: 858415 / ISIN: US5717481023
|Profitabler Marsh McLennan Cos-Einstieg?
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24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marsh McLennan Cos von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 23.11.2016 wurde das Marsh McLennan Cos-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 69,46 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 143,968 Marsh McLennan Cos-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Marsh McLennan Cos-Aktie auf 207,10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29 815,72 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 198,16 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Marsh McLennan Cos eine Börsenbewertung in Höhe von 98,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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