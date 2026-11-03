Marsh & McLennan Cos Aktie

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WKN: 858415 / ISIN: US5717481023

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Rentable Marsh McLennan Cos-Investition? 03.11.2026 16:03:57

S&P 500-Titel Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Marsh McLennan Cos von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Marsh McLennan Cos-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Marsh McLennan Cos-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 177,13 USD. Bei einem Marsh McLennan Cos-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 56,456 Marsh McLennan Cos-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Marsh McLennan Cos-Papiers auf 205,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 594,87 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15,95 Prozent angezogen.

Insgesamt war Marsh McLennan Cos zuletzt 95,36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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