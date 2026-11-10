S&P 500-Titel Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Marsh McLennan Cos-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Marsh McLennan Cos eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Marsh McLennan Cos-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 200,45 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Marsh McLennan Cos-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,499 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 101,96 USD, da sich der Wert eines Marsh McLennan Cos-Papiers am 09.11.2026 auf 204,37 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 1,96 Prozent.

Marsh McLennan Cos wurde am Markt mit 96,87 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at