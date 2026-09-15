Marsh & McLennan Cos Aktie
WKN: 858415 / ISIN: US5717481023
|Profitabler Marsh McLennan Cos-Einstieg?
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15.09.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marsh McLennan Cos von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurde die Marsh McLennan Cos-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 196,19 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Marsh McLennan Cos-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,097 Marsh McLennan Cos-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 180,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 919,67 USD wert. Das entspricht einem Minus von 8,03 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Marsh McLennan Cos belief sich zuletzt auf 84,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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