Marsh & McLennan Cos Aktie
WKN: 858415 / ISIN: US5717481023
|Langfristige Performance
|
13.10.2026 16:03:59
S&P 500-Titel Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Marsh McLennan Cos von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Marsh McLennan Cos-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 190,94 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Marsh McLennan Cos-Aktie investiert hätte, hätte er nun 52,372 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 245,84 USD, da sich der Wert eines Marsh McLennan Cos-Papiers am 12.10.2026 auf 176,54 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,54 Prozent verringert.
Der Marsh McLennan Cos-Wert an der Börse wurde auf 83,91 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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