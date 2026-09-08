S&P 500-Titel Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Marsh McLennan Cos von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Marsh McLennan Cos-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 08.09.2025 wurde das Marsh McLennan Cos-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Marsh McLennan Cos-Aktie betrug an diesem Tag 203,46 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Marsh McLennan Cos-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,491 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 91,29 USD, da sich der Wert einer Marsh McLennan Cos-Aktie am 04.09.2026 auf 185,74 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 8,71 Prozent.

Marsh McLennan Cos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 88,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at