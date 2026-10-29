S&P 500-Titel Martin Marietta Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Martin Marietta Materials von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Martin Marietta Materials-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Martin Marietta Materials-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 399,03 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Martin Marietta Materials-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25,061 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2026 auf 510,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 780,99 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 27,81 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Martin Marietta Materials einen Börsenwert von 36,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at