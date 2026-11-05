Martin Marietta Materials Aktie

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WKN: 889585 / ISIN: US5732841060

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Lohnender Martin Marietta Materials-Einstieg? 05.11.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Martin Marietta Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Martin Marietta Materials-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Martin Marietta Materials-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Martin Marietta Materials-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Martin Marietta Materials-Anteile an diesem Tag bei 412,32 USD. Bei einem Martin Marietta Materials-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,243 Martin Marietta Materials-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 04.11.2026 134,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 556,56 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,98 Prozent vermehrt.

Martin Marietta Materials erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 38,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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