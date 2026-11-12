Martin Marietta Materials Aktie

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WKN: 889585 / ISIN: US5732841060

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Rentable Martin Marietta Materials-Investition? 12.11.2026 16:03:44

S&P 500-Titel Martin Marietta Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Martin Marietta Materials-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Martin Marietta Materials-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die Martin Marietta Materials-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 229,74 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 4,353 Martin Marietta Materials-Aktien. Die gehaltenen Martin Marietta Materials-Anteile wären am 11.11.2026 2 281,41 USD wert, da der Schlussstand 524,13 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 128,14 Prozent angezogen.

Martin Marietta Materials wurde am Markt mit 37,55 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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