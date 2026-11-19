Martin Marietta Materials Aktie
WKN: 889585 / ISIN: US5732841060
|Frühe Anlage
|
19.11.2026 16:03:43
S&P 500-Titel Martin Marietta Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Martin Marietta Materials-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurden Martin Marietta Materials-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Martin Marietta Materials-Anteile bei 596,82 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Martin Marietta Materials-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,755 Martin Marietta Materials-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (518,52 USD), wäre das Investment nun 8 688,05 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13,12 Prozent verringert.
Martin Marietta Materials wurde am Markt mit 35,93 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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