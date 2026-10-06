S&P 500-Titel Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marvell Technology von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Marvell Technology-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die Marvell Technology-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Marvell Technology-Papier bei 13,18 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 758,725 Marvell Technology-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Marvell Technology-Aktie auf 271,25 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 205 804,25 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 205 804,25 USD entspricht einer Performance von +1 958,04 Prozent.

Marvell Technology wurde am Markt mit 238,16 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at