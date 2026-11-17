Marvell Technology Aktie
WKN DE: A3CNLD / ISIN: US5738741041
|Investmentbeispiel
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17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marvell Technology von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Marvell Technology-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Marvell Technology-Anteile bei 55,58 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Marvell Technology-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 179,921 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 145,36 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26 153,29 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 161,53 Prozent gesteigert.
Marvell Technology war somit zuletzt am Markt 137,34 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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