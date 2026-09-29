Marvell Technology Aktie
WKN DE: A3CNLD / ISIN: US5738741041
|Frühes Investment
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29.09.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marvell Technology von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Marvell Technology-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 60,15 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Marvell Technology-Aktie investiert hat, hat nun 16,625 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 28.09.2026 4 187,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 251,90 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 4 187,86 USD, was einer positiven Performance von 318,79 Prozent entspricht.
Marvell Technology war somit zuletzt am Markt 229,19 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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