Marvell Technology Aktie
WKN DE: A3CNLD / ISIN: US5738741041
|Lukrative Marvell Technology-Investition?
|
27.10.2026 16:04:15
S&P 500-Titel Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marvell Technology-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das Marvell Technology-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 67,70 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 147,710 Marvell Technology-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 34 531,76 USD, da sich der Wert eines Marvell Technology-Anteils am 26.10.2026 auf 233,78 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 245,32 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Marvell Technology betrug jüngst 204,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Marvell Technology
|
27.10.26
|S&P 500-Titel Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marvell Technology-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.10.26
|S&P 500-Papier Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marvell Technology von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Montagmittag (finanzen.at)
|
19.10.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen S&P 500 mittags steigen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Gewinne in New York: S&P 500 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
14.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 sackt am Mittag ab (finanzen.at)
Analysen zu Marvell Technology
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Marvell Technology
|217,45
|3,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.