S&P 500-Titel Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marvell Technology-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das Marvell Technology-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 67,70 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 147,710 Marvell Technology-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 34 531,76 USD, da sich der Wert eines Marvell Technology-Anteils am 26.10.2026 auf 233,78 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 245,32 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Marvell Technology betrug jüngst 204,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at