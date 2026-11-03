S&P 500-Titel Marvell Technology-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marvell Technology-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Marvell Technology-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Marvell Technology-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Marvell Technology-Papier bei 12,63 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 7,918 Marvell Technology-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 357,17 USD, da sich der Wert eines Marvell Technology-Anteils am 02.11.2026 auf 171,41 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1 257,17 Prozent erhöht.

Insgesamt war Marvell Technology zuletzt 172,15 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at