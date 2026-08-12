S&P 500-Titel Masco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Masco von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Masco-Investment gewesen.

Am 12.08.2021 wurde das Masco-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 62,20 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,608 Masco-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Masco-Aktie auf 76,14 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122,41 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 22,41 Prozent gleich.

Am Markt war Masco jüngst 14,75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at