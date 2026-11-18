Masco Aktie
WKN: 856632 / ISIN: US5745991068
|Masco-Anlage im Blick
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18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Titel Masco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Masco-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Masco-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 59,09 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Masco-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 169,233 Anteilen. Die gehaltenen Masco-Papiere wären am 17.11.2026 14 083,60 USD wert, da der Schlussstand 83,22 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 40,84 Prozent.
Masco wurde am Markt mit 16,31 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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