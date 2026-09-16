Masco Aktie

Masco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856632 / ISIN: US5745991068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Masco-Einstieg? 16.09.2026 16:03:38

S&P 500-Titel Masco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Masco-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Masco-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Masco-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Masco-Papier an diesem Tag bei 32,90 USD. Bei einem Masco-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 303,951 Masco-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 936,17 USD, da sich der Wert eines Masco-Papiers am 15.09.2026 auf 68,88 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 109,36 Prozent angezogen.

Masco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Masco Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Masco Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Masco Corp. 60,00 0,84% Masco Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed hebt Leitzinsen an: Kein Rückenwind für den ATX -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt nach. Der deutsche Aktienmarkt gewinnt daneben Zähler hinzu. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen