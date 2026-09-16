S&P 500-Titel Masco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Masco-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Masco-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Masco-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Masco-Papier an diesem Tag bei 32,90 USD. Bei einem Masco-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 303,951 Masco-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 936,17 USD, da sich der Wert eines Masco-Papiers am 15.09.2026 auf 68,88 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 109,36 Prozent angezogen.

Masco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at