S&P 500-Titel Masco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Masco-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Masco-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Masco-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Masco-Papier 53,45 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,709 Masco-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Masco-Aktie auf 68,37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 279,14 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 27,91 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Masco einen Börsenwert von 13,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at