Masco Aktie

Masco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856632 / ISIN: US5745991068

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Masco-Anlage im Blick 05.08.2026 16:03:56

S&P 500-Titel Masco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Masco-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Masco-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Masco-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Masco-Aktie bei 59,38 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Masco-Aktie investiert, befänden sich nun 168,407 Masco-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.08.2026 auf 77,08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 980,80 USD wert. Das entspricht einem Plus von 29,81 Prozent.

Masco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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