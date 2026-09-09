S&P 500-Titel Masco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Masco-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Masco-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Masco-Aktie statt. Zum Handelsende standen Masco-Anteile an diesem Tag bei 59,44 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Masco-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,824 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 70,93 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 193,30 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 193,30 USD entspricht einer Performance von +19,33 Prozent.

Masco wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,35 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at