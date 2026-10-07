Masco Aktie

Masco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856632 / ISIN: US5745991068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Masco-Einstieg? 07.10.2026 16:03:41

S&P 500-Titel Masco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Masco-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Masco eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Masco-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 57,12 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Masco-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 175,070 Masco-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 69,93 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12 242,65 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22,43 Prozent angezogen.

Insgesamt war Masco zuletzt 13,45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Masco Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Masco Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Masco Corp. 61,00 -0,81% Masco Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und Renditen belasten Börsen: ATX und DAX klar im Minus -- Asiens Börsen gehen schwächer aus dem Handel
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel deutlich ab. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen