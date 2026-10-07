Masco Aktie
WKN: 856632 / ISIN: US5745991068
|Lukrativer Masco-Einstieg?
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07.10.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Masco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Masco-Investment von vor 5 Jahren verdient
Masco-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 57,12 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Masco-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 175,070 Masco-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 69,93 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12 242,65 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22,43 Prozent angezogen.
Insgesamt war Masco zuletzt 13,45 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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