Masco Aktie

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WKN: 856632 / ISIN: US5745991068

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Langfristige Performance 04.11.2026 16:03:36

S&P 500-Titel Masco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Masco von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Masco-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Masco-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Masco-Papier an diesem Tag bei 64,67 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,546 Masco-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 127,08 USD, da sich der Wert eines Masco-Papiers am 03.11.2026 auf 82,18 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +27,08 Prozent.

Masco erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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