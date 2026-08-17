S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die MasterCard-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die MasterCard-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das MasterCard-Papier bei 95,59 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die MasterCard-Aktie investierten, hätten nun 10,461 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 955,54 USD, da sich der Wert eines MasterCard-Anteils am 14.08.2026 auf 569,29 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 495,55 Prozent gesteigert.

MasterCard war somit zuletzt am Markt 499,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at