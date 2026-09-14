S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen MasterCard-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das MasterCard-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 98,71 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 101,307 MasterCard-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.09.2026 57 662,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 569,19 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 476,63 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von MasterCard belief sich zuletzt auf 497,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at