S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren MasterCard-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der MasterCard-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 367,84 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,272 MasterCard-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 562,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 153,04 USD wert. Damit wäre die Investition 53,04 Prozent mehr wert.

Insgesamt war MasterCard zuletzt 493,11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at