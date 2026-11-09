MasterCard Aktie

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WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040

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Rentabler MasterCard-Einstieg? 09.11.2026 16:03:45

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in MasterCard-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem MasterCard-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 106,19 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die MasterCard-Aktie investiert, befänden sich nun 9,417 MasterCard-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 652,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 146,53 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 514,65 Prozent.

Alle MasterCard-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 569,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Allmy / Shutterstock.com

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31.01.25 MasterCard Buy Goldman Sachs Group Inc.
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