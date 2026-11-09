MasterCard Aktie
WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040
|Rentabler MasterCard-Einstieg?
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09.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem MasterCard-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 106,19 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die MasterCard-Aktie investiert, befänden sich nun 9,417 MasterCard-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 652,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 146,53 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 514,65 Prozent.
Alle MasterCard-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 569,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Allmy / Shutterstock.com
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