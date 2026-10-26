MasterCard Aktie

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WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040

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MasterCard-Anlage im Blick 26.10.2026 16:04:07

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 3 Jahren verdient

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in MasterCard-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem MasterCard-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 364,59 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die MasterCard-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 27,428 MasterCard-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 623,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 104,14 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +71,04 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von MasterCard belief sich zuletzt auf 545,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com

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31.01.25 MasterCard Buy Goldman Sachs Group Inc.
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