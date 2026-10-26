MasterCard Aktie
WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040
|MasterCard-Anlage im Blick
|
26.10.2026 16:04:07
S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem MasterCard-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 364,59 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die MasterCard-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 27,428 MasterCard-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 623,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 104,14 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +71,04 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von MasterCard belief sich zuletzt auf 545,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com
Nachrichten zu MasterCard Inc.
Analysen zu MasterCard Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MasterCard Inc.
|548,40
|-1,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt blieb am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legte derweil zu. Die Wall Street zeigt sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.