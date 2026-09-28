MasterCard Aktie

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WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040

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MasterCard-Performance im Blick 28.09.2026 16:03:46

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MasterCard von vor 3 Jahren verdient

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MasterCard von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in MasterCard-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

MasterCard-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren MasterCard-Anteile an diesem Tag 399,44 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das MasterCard-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,504 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 421,11 USD, da sich der Wert eines MasterCard-Anteils am 25.09.2026 auf 567,65 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 421,11 USD entspricht einer Performance von +42,11 Prozent.

MasterCard wurde jüngst mit einem Börsenwert von 496,52 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Allmy / Shutterstock.com

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31.01.25 MasterCard Buy Goldman Sachs Group Inc.
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